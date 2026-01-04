Ankara’da badana yapan işçiler felaketi yaşadı. Boya yaparken bir süre sonra baygın halde bulunan 3 tarım işçisi ve bir bebek hastaneye kaldırıldı. Boyanın içine konulan katkı maddesinden zehirlendikleri düşünülen işçiler bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Yenimahalle’deki Ermiş Sokak’ta yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. İddiaya göre, oturdukları evde badana yapan işçiler, boyanın içine katkı maddesi koydu. Bir süre sonra 3 tarım işçisi ile evde bulunan bir bebek, boyanın içerisine eklenen katkı maddesinden dolayı bayıldı.

HEPSİNİN DURUMU AĞIR

İşçilerin ve bebeğin bayıldığını gören komşunun ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Katkı maddesinden dolayı zehirlendikleri değerlendirilen 3 tarım işçisinin ve evde bulunan bir bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) uzmanları ise olayla ilgili inceleme başlattı.

