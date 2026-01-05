Sağlık Bakanlığı, 2026 yılına ilişkin personel yer değişikliği sürecinin ilk adımını attı. Bakanlık tarafından yayımlanan duyuru ile 2026 Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası resmen ilan edildi. Adaylar ''İller arası atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna cevap ararken kura sonuçları, başvuru ve tercih tarihlerine dair detaylar da netlik kazandı.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında yürütülecek olan iller arası yer değiştirme kurasıyla ilgili tüm ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı. İsteğe bağlı olarak yapılacak yer değişikliği başvuruları, belirlenen takvim doğrultusunda dijital ortamda alınacak. Kura işlemi ise noter huzurunda ve bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Peki, başvuruları başlayan Sağlık Bakanlığı iller arası atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI ATAMA KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre 2026 yılı Ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası 30 Ocak 2026 Cuma günü noter huzurunda ve bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı kura çekiminin ardından sonuçların aynı gün içerisinde Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet siteleri üzerinden duyurulması bekleniyor. Kura yeri ve saatine ilişkin detaylar ise kura tarihinden önce Bakanlığın ilgili sayfasında ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI ATAMA TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

2026 Ocak dönemi iller arası atama tercih süreci 31 Aralık 2025 tarihinde başladı. Sağlık personeli, tercih ve başvuru işlemlerini 6 Ocak 2026 Salı günü saat 18.00’e kadar tamamlayabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI ATAMA TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

İller arası atama tercihleri Sağlık Bakanlığı’nın Entegre Kurumsal İşlem Platformu olan EKİP üzerinden yapılıyor. Personeller ekip.saglik.gov.tr adresine giriş yaparak branş ve unvanına uygun şekilde ilan edilen münhal kadroları görüntüleyebiliyor ve en fazla 10 tercih yapabiliyor.

Başvurunun geçerli sayılabilmesi için tercihlerin kaydedilmesinin ardından mutlaka kesinleştirme işleminin tamamlanması gerekiyor. Kesinleştirme yapılmayan başvurular sistem tarafından dikkate alınmıyor ve kura kapsamına alınmıyor.

