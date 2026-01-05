Düzce’de Anadolu Otoyolu’nda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere saplandı. Feci kazada sürücü ve yanındaki yolcu hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde Ankara istikametinde seyreden D.Y'nin kullandığı 34 GJA 956 plakalı hafif ticari araç, Üçköprü mevkisinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, bir süre sonra dinlenme tesisinin girişindeki bariyere çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kaza sonrası çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bariyere saplanan araçta sıkışan sürücü ile yolcu İ.G'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza anı dinlenme tesisinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

