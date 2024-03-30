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Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bugün Ankara'da düzenlenecek olan 'Açık Yer Toplantısı' nedeniyle başkentte bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, hafta sonu planı yapan Ankaralıları ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Emniyet, bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Keçiören'in Dutluk Meydanı'nda gerçekleştirilecek 'Açık Yer Toplantısı' nedeniyle saat 12.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar, Anavatan Caddesi'nin Kızlarpınarı Caddesi, Özyurt Caddesi ve Gülbaba Caddesi keşişimi ile buraya açılan sokakların tamamı araç trafiğine kapalı olacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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