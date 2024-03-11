Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar 11 Mart 2024 14:56 - Güncelleme: 11 Mart 2024 17:20 - Güncelleme:

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Ankara'da bir EGO otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkarak şarampole devrildi. Korkutan kazada 16 kişi yaralandı.