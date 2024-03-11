Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Gündem Haberleri / Ajanslar
Ankara'da bir EGO otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkarak şarampole devrildi. Korkutan kazada 16 kişi yaralandı.
Ankara'nın Temelli ilçesine bağlı Beyobası Mahallesi yakınlarında "526" hat numaralı EGO otobüsü, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İlk belirlemelere göre 16 kişinin yaralandığı kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaynak: Ajanslar