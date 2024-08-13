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Ankara'da güpegündüz silahlı saldırı! Seyir halindeki araca kurşun yağdırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da güpegündüz silahlı saldırı! Seyir halindeki araca kurşun yağdırdı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Dikmen'de güpegündüz silahlı saldırı yaşandı. Seyir halindeki bir araca kimliği bilinmeyen bir saldırgan tarafından kurşun yağdırıldı.

Ankara'da silahlı saldırı... Dikmen ilçesinde güpegündüz bir kişi, seyir halindeki bir araca kurşun yağdırdı.

SEYİR HALİNDEKİ ARACA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, eli silahlı bir kişi, hareket halindeki 34 BTV 737 plakalı araç sürücüsüne nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı ateş etmeye başladı.

Ankara'da güpegündüz silahlı saldırı! Seyir halindeki araca kurşun yağdırdı - 1. Resim

KURŞUN BİTİNCE KOŞARAK KAÇTI

Daha sonra kurşunlarının bittiğini fark eden şüpheli, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, olayda kimse yaralanmadı.

Ankara'da güpegündüz silahlı saldırı! Seyir halindeki araca kurşun yağdırdı - 2. Resim

SİLAH SESİ DUYUNCA...

Olay olduğu esnada berber dükkanında çalıştığını söyleyen esnaf Nihat Zengin, "Bir müşteriyi tıraş ediyordum. 4-5 el, belki daha fazla silah sesi duydum. Sonra baktığımda birisi arabaya gitti ve geldi. Elinde silah vardı. Silah sesini duyunca insan korkuyor. O korkuyla bakamadım, ses bitince baktım. Olay nasıl gelişti hiç görmedim" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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