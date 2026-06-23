Türkiye Gazetesi
Ankara'da NATO zirvesi öncesi kritik operasyon! 209 şüpheli gözaltında
Ankara'da düzenlenen operasyonlarda aralarında DEAŞ ve DHKP-C'nin de olduğu terör örgütlerine bağlı olma şüphesiyle 241 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 209'unun yakalandığı bildirildi.
Özetle DinleAnkara'da NATO zirvesi öncesi kritik operasyon! 20...
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36. NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- Ankara'da jandarma ve polisinin ortak operasyonu gerçekleştirildi.
- Operasyon kapsamında 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
- Şüphelilerden 209'u sabah saatlerinde yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.
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7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesi kritik bir operasyon gerçekleştirildi.
Başkentte jandarma ve polisinin düzenlediği operasyonda, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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