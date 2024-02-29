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    • Haberler > Gündem > Antalya merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu! 47 şüpheli yakalandı

    Antalya merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu! 47 şüpheli yakalandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    FETÖ, Operasyon, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Antalya merkezli 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-9' operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.

    Yurt genelinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-9' operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

    "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" diyen Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona dair detayları paylaştı.

    DİJİTAL MATERYAL VE ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLARA EL KONULDU

    Yerlikaya, paylaşımında şu detaylara yer verdi:

    "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli İzmir, Denizli, Mersin, Karabük, Manisa, Çorum, Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Uşak, Kırşehir ve Kütahya‘da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kıskaç-9' operasyonlarında şüphelilerin;

    6415 sayılı 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçunu işlemek suretiyle; FETÖ’nün cezaevindeki mensuplarıyla haberleşme mekanizması kurmaya çalıştıkları, örgüt mensuplarına nakit para akışı sağladıkları tespit edildi.

    Operasyonlar sonucu; çok miktarda Türk Lirası, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

    Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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