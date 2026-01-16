Manavgat’ta beslediği Kangal köpeğinin saldırısına uğrayan Yakup Uslu yaralandı. Komşularının yardımıyla kurtarılan Uslu hastaneye kaldırılırken, saldırı anı kameraya yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan olayda Yakup Uslu, bahçesinde baktığı ve yemek yediği sırada yanına yaklaştığı Kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Komşusunun müdahalesiyle kurtarılan Uslu, kolundan aldığı ısırıklar nedeniyle yaralandı.

KUDUZ AŞISI YAPILDI

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Uslu’ya, yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı. Kangal cinsi köpeğin aşılarının tam olduğu öğrenildi.

Öte yandan, köpeğin sahibine saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

