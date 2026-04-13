Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik faciasına ilişkin davada mütalaa açıklandı. Savcı, 7 sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan hapis cezası isterken, 5 sanık hakkında ise beraat talep etti.

Antalya’nın Konyaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin kısa zaman önce ek bilirkişi raporu açıklanmıştı. Raporda 5 sanığın birinci derecede, 1 sanığın ikinci derecede sorumlu olduğu, 4 sanık yönünden kusur bulunmadığı belirtilmişti.

Ek bilirkişi raporunun sonuç bölümünde olay "iş kazası" olarak değil, "kaza" olarak değerlendirilmişti.

MÜTALAA AÇIKLADI

Davada yeni. Bir gelişme daha yaşandı 12 tutuksuz sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

HAPİS TALEBİ

Tüm sanıkların tutuksuz yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Ahmet Buğra S., Okan E., Serdar T., Özgür E., Serkan Y., Suphi K. ve Edip Kemal B. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan mahkumiyet talep etti.

5 SANIK İÇİN BERAAT TALEBİ

Savcı, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün olayın olduğu dönemde fiili yetkisi bulunmadığı gerekçesi ile Mesut Kocagöz, K.K., O.K., H.A. ve A.A. hakkında ise beraat istedi. Savcı aynı zamanda, tüm sanıklar hakkında "trafiğin güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçundan beraat talebinde bulundu.

EK BİLİRKİŞİ RAPORU AÇIKLANMIŞTI

Davada son olarak ek bilirkişi raporu dosyaya girmişti. Raporda, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün 15 Aralık 2023 ile 10 Ocak 2024 tarihleri arasında 156 kalemden oluşan yapılacak işler listesini hazırlayıp bildirdiği, ancak listenin kullanım kılavuzu ve ilgili standartlar gözetilerek değerlendirilmesini sağlamadığı ya da sağlatmadığı ifade edilmişti.

Aynı raporda, Kocagöz'ün kaza tarihinden 4 ay 15 gün önce görevden ayrıldığı, ayrıca kaza günü itibarıyla herhangi bir resmi görevinin bulunmadığı, bu nedenle kaza tarihinden önce şirketin mali, teknik ve idari organizasyonunun belirlenmesi ve yönetilmesine yönelik etkisinin mahkeme tarafından değerlendirilmesi gerektiği belirtilmişti.

İŞ KAZASI" DEĞİL, "KAZA"

Ek bilirkişi raporunun sonuç bölümünde; olay İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında "iş kazası" olarak değil, "kaza" olarak değerlendirildi. Raporda, meydana gelen olayda çalışanın yaralanmadığı ve ölmediği için olayın iş kazası kapsamında değerlendirilmediği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sarısu mevkiindeki teleferik tesisinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen kazada, parçalanan kabinden düşen bir kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabinde bulunan 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı.

Sistem durduğu için havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise yaklaşık 22,5 saat süren operasyonla tahliye edilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında dönemin ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ile "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edilmişti.

