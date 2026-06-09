Akdeniz'den son dakika bir deprem haberi geldi. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, Kaş'a uzaklığı 191 kilometre olarak ölçüldü.

Son dakika deprem haberi... Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı, yerin 8.28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Akdeniz merkezli depremin, Kaş ilçesine uzaklığı ise 191 kilometre olarak ölçüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası