Arabuluculuğa giden dosya sayısı 5 milyonu aştı

Arabuluculuk uygulamasıyla ilgili son verileri paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 milyon 690 bin 220 dosyanın sisteme girdiğini açıkladı. Bu dosyalardan 3 milyon 679 bin 537'si ise anlaşma ile çözüme kavuşturuldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırmak ve yargının iş yükünü hafifletmek üzere hayata geçirilen arabuluculuk uygulamasıyla ilgili son verileri paylaştı.

Türkiye'de ilk kez 2013'te uygulanmaya başlanan arabuluculuğun büyük bir hızla geliştiğini belirten Tunç, "Hukuki uyuşmazlıkların, ilk önce ihtiyari olarak düzenlenen arabuluculuk ile daha az sürede ve çok daha az masrafla çözümlenmesinin önünü açtık" ifadesini kullandı.

3,5 MİLYONDAN FAZLA DOSYA ÇÖZÜLDÜ

Yargının iş yükünü azaltan ve tarafların dostane şekilde bir araya gelerek uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturduğu arabuluculuk uygulamasını etkin şekilde geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Tüm hukuk uyuşmazlıklarında başvurulabilen arabuluculukta bugüne kadar 5 milyon 690 bin 220 dosya sisteme girdi. Müzakeresi tamamlanan 5 milyon 518 bin 599 dosyadan 3 milyon 679 bin 537'si anlaşma ile çözüme kavuşturuldu."