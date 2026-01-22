Düzce'de araç muayene istasyonunda ilginç bir kaza meydana geldi. Fren testinde kontrolden çıkan araç, bekleyen iki araca çarptı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Düzce araç muayene istasyonunda muayene için istasyona alınan bir arazi aracı iddiaya göre fren testinde kontrolden çıktı ve arkada bekleyen iki araca çarptı.

3 ARAÇ HASAR ALDI

Kazada muayeneye giren araçla birlikte 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazaya karışan araç sahiplerinin, tutanaklar ve kamera kayıtları doğrultusunda sigorta sürecinin başlatılmasıyla birlikte hasarlarının karşılanması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası