Aracıyla yaralı kazazedenin üzerinden geçip, yardım edenleri yaraladı!
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da yolun karşısına geçmeye çalışan Şeref Bahçıvan isimli vatandaşa B.M. idaresindeki otomobil çarptı. Yaralı halde ambulansı bekleyen Bahçıvan ve ona yardım edenlere kazadan dakikalar sonra bu kez İ.E. idaresindeki araç çarptı. Bahçıvan'ın üzerinden geçen araç, başka bir vatandaşı da yaraladı. Olayda Şeref Bahçıvan hayatını kaybetti, iki sürücü gözaltına alındı.
Tekirdağ'da meydana gelen korkunç kaza Çorlu-İstanbul D-100 kara yolunun Seymen Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şeref Bahçıvan isimli vatandaş, yolun karşısına geçmek istedi. Ancak o sırada Bahçıvan'a B.M. idaresindeki otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen Bahçıvan, yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek, bir yandan da Bahçıvan'a yardım etmeye çalıştı.
YARALININ ÜZERİNDEN GEÇTİ!
O sırada İ.E. idaresindeki otomobil, yerde yatan Bahçıvan'ın üzerinden geçip, yaralıya yardım eden M.A.'ya çarptı. İkinci kaza anı ise başka bir otomobilin kamerasına saniye saniye görüntülendi.
BAHÇIVAN HAYATINI KAYBETTİ
Kazada M.A. yaralanırken, bölgeye ulaşan ekipler, Şeref Bahçıvan'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan M.A. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kazaya karışan sürücüler B.M. ile İ.E. gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı