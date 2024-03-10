Aracıyla yaralı kazazedenin üzerinden geçip, yardım edenleri yaraladı!

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Mart 2024 22:00 - Güncelleme: 10 Mart 2024 22:19 - Güncelleme:

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Tekirdağ'da yolun karşısına geçmeye çalışan Şeref Bahçıvan isimli vatandaşa B.M. idaresindeki otomobil çarptı. Yaralı halde ambulansı bekleyen Bahçıvan ve ona yardım edenlere kazadan dakikalar sonra bu kez İ.E. idaresindeki araç çarptı. Bahçıvan'ın üzerinden geçen araç, başka bir vatandaşı da yaraladı. Olayda Şeref Bahçıvan hayatını kaybetti, iki sürücü gözaltına alındı.