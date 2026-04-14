Osmaniye Valiliği, beklenen yağışlar nedeniyle Devlet Su İşleri tarafından Aslantaş Barajı’nda kontrollü su tahliyesi yapılacağını duyurdu. Valilik Ceyhan Nehri’nde su seviyesinin yükselebileceği ve taşkın riski oluşabileceği konusunda bölge halkını uyardı. Vatandaşlardan nehir yatağı ve çevresinde dikkatli olmaları istendi.

Osmaniye'deki Aslantaş Barajı'na gelen akımdaki artış nedeniyle kontrollü su tahliyesi yapılacağı bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, ilerleyen günlerde beklenen yağışlar nedeniyle Aslantaş Barajı'nda işletme esasları doğrultusunda kontrollü olarak su tahliye işlemleri gerçekleştirileceği duyuruldu.

VATANDAŞLAR TAŞKIN RİSKİNE KARŞI UYARILDI

Tahliye süresince Ceyhan Nehri'nin su seviyesinde artış yaşanacağının kaydedildiği açıklamada, "Nehir yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim birimlerinde, tarım alanlarında ve iş yerlerinde gerekli tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından nehir yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Adana Valiliğinin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada da vatandaşların can ve mal güvenliği açısından nehir yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.

