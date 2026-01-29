CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP yönetimini topa tuttu. "CHP neden kendini yalan cehalet açgözlülük ve yolsuzluğa mahkum hissediyor?" diye soran Aslı Baykal, "Vadedilen bataklık tüm açıklığı ile gözlerimizin önünde. İş bir imza toplayıp yönetimi düşürmeye bakıyor." ifadelerini kullandı.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, zaman zaman sosyal medyadan yaptığı gündem olan çıkışlarına bir yenisini daha ekledi.

CHP yönetimini eleştiren Aslı Baykal, paylaşımında "CHP neden kendini yalan cehalet açgözlülük ve yolsuzluğa mahkum hissediyor? Delegeleri terapiye mi yönlendirsek acaba?" ifadelerini kullandı.

Bataklığın tüm açıklığı ile gözler önünde olduğunu vurgulayan Baykal, "İş bir imza toplayıp yönetimi düşürmeye bakıyor." sözleriyle dikkat çekti.

Aslı Baykal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mitingde bu sefer de işsizlik oranları yalan yanlış yorumlandı. Türkiye işsizlik oranı bir Avrupa ülkesi kadar. Mesela Finlandiya'dan düşük.

Yalan söyleyen birisi hiçbir yere yakışmaz ama bütün yaşamımızı, geleceğimizi yönlendiren siyasete hiç yakışmaz. Siyaset ufuk açmak hedef koymak

horoz dövüşü değil. Çıta yüksekte artık. Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkan söz güvenilirdir ve yalanlayamazsınız, her yönüyle araştırılmıştır.

CHP neden kendini yalan cehalet açgözlülük ve yolsuzluğa mahkum hissediyor? Delegeleri terapiye mi yönlendirsek acaba?

Vadedilen bataklık tüm açıklığı ile gözlerimizin önünde. İş bir imza toplayıp yönetimi düşürmeye bakıyor. İl başkanları öncülük ederdi bu konularda 2010 öncesi normal CHP zamanlarında.

Yöneticileri çok şenlikli tipler ama CHP'ye hiç yakışmıyorlar. Başka bir parti kurup eğlenmeye ve eğlendirmeye devam etsinler CHP de misyonuna geri dönsün."

Haberle İlgili Daha Fazlası