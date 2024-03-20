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Haberler > Gündem > ORC paylaştı! Ataşehir, Kadıköy, Esenyurt, Eyüpsultan ve Sarıyer son anket sonuçları

ORC paylaştı! Ataşehir, Kadıköy, Esenyurt, Eyüpsultan ve Sarıyer son anket sonuçları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ORC paylaştı! Ataşehir, Kadıköy, Esenyurt, Eyüpsultan ve Sarıyer son anket sonuçları

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ORC Araştırma İstanbul'un Ataşehir, Kadıköy, Esenyurt, Eyüpsultan ve Sarıyer ilçelerine yönelik yaptığı anket çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. Anket 12-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala anket şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı. 

KRİTİK 5 İLÇEDE SON DURUM

Son olarak ORC Araştırma, İstanbul'un en önemli ilçelerinden 6'sında yaptığı anketlerin sonuçlarını yayınladı. Bunların arasında CHP'nin DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' adı altında ortak aday çıkardığı Esenyurt, Ataşehir, Kadıköy, Eyüpsultan ve Sarıyer de bulunuyor.

🔴 EYÜPSULTAN

AK Parti - Deniz Köken - %42.4

CHP - M. Bülent Özmen - % 27.2

İyi Parti - Emel Bilgenoğlu - %12.1

Kararsız - %7

Yeniden Refah - Lokman Çelik - % 6.2

Zafer Partisi - Bora Göktepe - %2.4

Diğer - %2.7

(Araştırmanın 12-17 Mart 2024 tarihleri arasında 1250 katılımcı ile CATI anket yöntemiyle yapıldığı bildirildi)

🔴 ESENYURT

AK Parti - Hamit Öncü - % 39.7

CHP - Ahmet Özer - % 35.2

Kararsız - %15.4

İyi Parti - Muharrem Yıldız - % 3.8

Diğer - %5.9

(Araştırmanın 12-17 Mart tarihleri arasında toplam 1900 katılımcı ile CATI Anket yöntemiyle yapıldığı bildirildi)

🔴 KADIKÖY 

CHP - Mesut Kösedağı - % 44.2 

AK Parti - Veli Arslan % 19.6

TKP - F. Mehmet Maçoğlu % 19.1

Kararsız - % 7.2

İyi Parti - Kübra Dursun % 4.8

TİP - Doğan Ergün %2.2

Diğer - %2.9

🔴 SARIYER

AK Parti - Hüseyin Coşkun - %31.5

CHP - M. Oktay Aksu - %26.2

Bağımsız - Şükrü Genç - %19.6

Kararsız - %9.2

İyi Parti - İbrahim Temur - %5.7

Zafer Partisi - Seyhan Kara - %2,5

Yeniden Refah Partisi - İsmet Temel - %2.4

Diğer - %2.9

(Araştırmanın 12-17 Mart tarihleri arasında toplam 1200 katılımcı ile  CATI Anket yöntemiyle yapıldığı bildirildi.)

🔴 ATAŞEHİR

CHP - Onursal Adıgüzel - %29.2

AK Parti - M. Naim Yağcı - %27.8

İyi Parti - Ali Coşkun - %20.6

Kararsız - %16.9

Diğer - %5.5

(Araştırmanın 12-17 Mart tarihleri arasında toplam 1390 katılımcı ile  CATI Anket yöntemiyle yapıldığı bildirildi.)

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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