Aydın’da debisi yükselen Mergen Çayı’nda mahsur kalan sürücü, bir dal parçasına tutunarak yardım bekledi. Sürücü, yaklaşık 4 saat sonra kurtarıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sağanak sonrasında Mergen Çayı'nın debisi yükseldi. Aracıyla köprü altından geçmeye çalışan ve alkollü olduğu öğrenilen Y.H., aniden yükselen su seviyesinde mahsur kaldı.

Aydında derede mahsur kalan sürücü dal parçasıyla hayata tutundu, 4 saat sonra kurtarıldı

Araç, sürücüsüyle birlikte sürüklenerek sulara kapıldı, dal parçalarına tutunarak hayatta kalmaya çalışan Y.H 100 personelin katıldığı ve 4 saat süren kurtarma çalışmaları sonrasında kurtarıldı.

Aydında derede mahsur kalan sürücü dal parçasıyla hayata tutundu, 4 saat sonra kurtarıldı

Kurtarılan Y.H., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Aydında derede mahsur kalan sürücü dal parçasıyla hayata tutundu, 4 saat sonra kurtarıldı

Öte yandan Aydın'da etkili olan yoğun yağışın ardından çok sayıda ev sular altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye varan AFAD ekipleri, taşkın nedeniyle yıkılma riski oluşan bir evi tedbir amaçlı tahliyesini gerçekleştirirken, mahsur kalan vatandaşları da botla kurtardı.

