AYDIN, VENEDİK’E DÖNDÜ Şiddetli sağanak sonrasında birçok noktasında sel meydana gelen Aydın, Venedik’e döndü. Çok sayıda ev ve araba sular altında kalırken, evlerinde mahsur kalanlar botlarla tahliye edildi. Çayda dal parçasına tutunarak hayatta kalmaya çalışan bir kişi ise 4 saat sonra kurtarıldı. İşte Aydın’daki sel manzaraları…

METEOROLOJİ UYARMIŞTI Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarı yaptığı Aydın’da şiddetli sağanak sonrasında sel meydana geldi. Evler, araziler, arabalar sular altında kaldı, yollar göle döndü. Çakırlar Çayı’nın taşmasının ardından yıkılma riski olan evler tahliye edildi. Mergen Çayı’nda ise mahsur kalan bir vatandaş 4 saat sonra kurtarıldı. İşte Aydın’daki sel manzaraları…

EVLER, ARABALAR SULAR ALTINDA Meteoroloji'den yapılan şiddetli yağış uyarısı sonrasında Aydın'ın Didim ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. Şiddetli yağış sonrasında ev ve işyerleri su altında kalırken, sanayi sitesinde yollar kapandı. Aşırı yağış nedeniyle bazı sürücüler su altında kalmaktan son anda kurtuldu.

1 METREYE YÜKSELDİ Sabah saatlerinde aralıksız yağan yağış nedeniyle Hisar Mahallesi'nde suların yer yer 1 metreye yükseldiği öğrenildi. Didim-Akbük yolunda bulunan 75. Yıl Sanayi Sitesi'nde ise birçok yol su altına kalırken, Altınkum Mahallesi'ndeki bazı işyerleri de sel suları altında kaldı.

EVİNDE MAHSUR KALDI Aydın'ın Söke ilçesinde Bağarası Mahallesi'nde su seviyesinin yükselmesi üzerine bir vatandaş evinde mahsur kaldı. AFAD ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak kurtarma çalışması başlattı ve botla ilerleyen ekipler, mahsur kalan vatandaşa ulaştı. Vatandaş bulunduğu yerden kurtarılırken, ekipler vatandaşlara dikkatli olunması için uyarı yaptı.

RİSKİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ Aydın’ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi’nde etkili olan yoğun yağışın ardından Çakırlar Çayı taştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye varan AFAD ekipleri, taşkın nedeniyle yıkılma riski oluşan bir evin tedbir amaçlı tahliyesini gerçekleştirdi.

4 SAAT SONRA KURTARILDI Aydın'ın Nazilli ilçesinde debisi yükselen Mergen Çayı'nda aracıyla birlikte akıntıya kapılan Y.H., 4 saat sonra kurtarıldı. Aracıyla köprü altından geçmeye çalışan ve alkollü olduğu öğrenilen Y.H., aniden yükselen su seviyesinde mahsur kaldı. Araç, sürücüsüyle birlikte sürüklenerek sulara kapıldı, dal parçalarına tutunarak hayatta kalmaya çalışan Y.H 100 personelin katıldığı ve 4 saat süren kurtarma çalışmaları sonrasında kurtarıldı.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK Kurtarılan Y.H., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

