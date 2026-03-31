Bahçeli'nin sözleri çok konuşulur: CHP, 4 S'ye sıkıştı
Söylediği sözlerle gündemden düşmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son olarak siyasette 'arınma ve durulma' çağrısı yaptı. CHP'ye de seslenen Bahçeli, "CHP'nin 4 S'den kurtulması gerekiyor. Parti 4 S’ye sıkıştı." diyerek partinin yönünü nereye çevirmesi gerektiğini anlattı.
- Bahçeli, Türk siyasetinin şeffaf, tutarlı ve sorumlu bir zemine taşınması gerektiğini belirtti.
- Ana muhalefet partisi CHP'nin kendi arınmasını yapması ve toplumun hassasiyetlerine göre durulması gerektiğini ifade etti.
- Bahçeli, CHP'nin Saraçhane, Söğütözü, Silivri ve sosyal medya gibi alanlara sıkıştığını ve yüzünü Anıtkabir'e ve millete dönmesi gerektiğini söyledi.
- Son dönemde FETÖ'cülerin provokasyonlar gerçekleştirdiğini ve FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
- Terörsüz Türkiye sürecinde artık Meclis'in somut adımlar atması gerektiğini, hasta ve yaşlı hükümlüler gibi konularda gerekli kanunların süreyi uzatmadan çıkarılmasını gerektiğini belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye'den, FETÖ ile mücadeleye ve Türk siyasetindeki çalkantılı sürece kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Siyasette arınma çağrısı yapan Bahçeli, bu çağrının tüm partiler için geçerli olduğunu vurguladı.
SİYASETTE ARINMA VE DURULMA ÇAĞRISI
tv100'e konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk siyasetinin arınma ve durulmaya ihtiyacı olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Toplumu huzurla bir arada tutan ahlaki değerler vardır. Bunların korunması gerekir. Aksi halde kirlenme yaygınlaşır. Siyaset bu işin sorumlu sahasıdır. Türk siyaseti de benzer bir arınma sürecine ihtiyaç duyuyor. Bu, tüm partiler için geçerli. Siyasette arınmaya ve durulmaya tüm partilerin ihtiyacı vardır. Siyaset daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalı.
"CHP KENDİ ARINMASINI YAPMALI"
MHP bu konuda her zaman üstüne düşeni yapmıştır; en ufak bir olay iddia olduğunda üstüne gider kim olursa olsun gerekli arınmayı yapar. Bu konuda şu an için ana muhalefetin buna ihtiyacı fazlasıyla vardır. CHP kendi arınmasını yapmalı toplumun hassasiyetlerine göre arınmalı ve durulmalıdır."
"CHP 4S'YE SIKIŞTI"
CHP'ye yönelik dikkat çeken tespitlerde bulunan Bahçeli, "Zaman zaman Özgür Bey'e de söyledik. CHP'nin 4 S'den kurtulması gerekiyor. Parti 4 S’ye sıkıştı. Saraçhane, Söğütözü, Silivri, Sosyal medya... CHP’nin buradan sıyrılıp yüzünü Anıtkabir'e ve millete dönmesi gerekiyor." diye konuştu.
"FETÖ YİNE HAREKETLENMEYE BAŞLADI"
Son dönemde FETÖ'cülerin peş peşe provokasyonlar gerçekleştirmesine de dikkat çeken Bahçeli şöyle konuştu:
"Terörle mücadele çok boyutludur. FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürdürülmelidir. Son dönemde yine hareketlenmeye başladılar. En iyi bildikleri şeyi yapıp ülkeye kurumlara ve kişilere operasyonlar yapıyorlar. İçeride de dışarıda da bunların uzantıları var. Bunlarla mücadele aralıksız devam etmelidir. FETÖ tamamen temizlenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kudrete sahiptir."
Terörsüz Türkiye sürecinde topun artık Meclis'te olduğunun altını çizen Bahçeli, sabotajlara karşı sürecin hızlı ilerlemesi gerektiğini vurguladı.
Siyasetin üzerine düşeni yaptığını belirten Bahçeli şöyle devam etti:
"SÜREYİ UZATMADAN GEREKLİ KANUNLAR ÇIKARILMALI"
"Şimdi artık sıra Meclis'te atılacak somut adımlarda. Hasta ve yaşlı hükümlüler konusu olsun, diğer konular olsun süreyi uzatmadan gerekli kanunlar çıkarılmalı. Uzadığı takdirde bu sürece karşı iç ve dış yapılar boş durmayacak. Beklemenin hiçbir anlamı yok. Kimlik siyasetiyle, mezhepsel ayrışmalarla bir yere varmak mümkün değildir. Bunun kazananı yoktur. Sancılı, kırılganlığı artıracak açıklamalardan kaçınmak esastır. Sürecin sabır ve sağduyu ile yürütülmesi gerektir."