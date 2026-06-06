İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gazze’de yaşanan vahşete değinerek yıllardır içinde taşıdığı bir duayı paylaştı. Bir gün Kudüs Valiliği yapmayı istediğini söyleyen Çiftçi, "Çorum’da 5 sene valilik yaptıktan sonra Erzurum’a tayin oldum. 2,5 sene de orada görev yaptım. İçten içe büyüttüğüm niyazım şuydu; ‘Rabbim bir gün de olsa bana Kudüs Valiliği’ni nasip et.’ İnanıyorum ki Rabbim bize o günleri mutlaka gösterecek" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi resmi programa katılmak ve partisinin İl Danışma Meclisi toplantısında yer almak üzere Çorum’u ziyaret etti.

Kürsüde AK Parti iktidarı döneminde kente kazandırılan ulaşımdan sanayiye, hızlı trenden Kırkdilim tünellerine kadar pek çok dev projeye ve 6,2 milyar doları aşan ihracat rekoruna değinen Bakan Çiftçi, konuşmasının devamında ise en büyük hayalini paylaştı.

Bakan Çiftçi, yıllardır ettiği duayı açıkladı: "Rabbim bir gün de olsa bana Kudüs Valiliği'ni nasip et"

TREN PROJESİNİN YÜZDE 35'İ BİTTİ

Bakan Çiftçi, "Çorum'un ulaşımdan sanayiye, eğitimden sağlığa, tarımdan altyapıya kadar her alanda büyük bir dönüşüm ve gelişim yaşadığını görüyoruz. Yıllarca konuşulan, yıllarca beklenen nice proje AK Parti iktidarları döneminde hayata geçirilmiştir. Ankara-Çorum Hızlı Tren Projesi bütün hızıyla devam etmektedir. Yapım çalışmalarının yaklaşık yüzde 35'i tamamlanmış durumdadır. İnşallah hizmete açıldığını da görmek hepimize nasip olsun.

Bu proje Çorum’a çok şey katacaktır. Çorum'un Ankara'ya, sanayi merkezlerine ve yeni ekonomik koridorlara bağlanmasıyla bu güzel şehirde üretim, ticaret, yatırım ve istihdam daha çok büyüyecektir. Kırkdilim Tünelleri'nin de hizmete alınmasıyla birlikte hem ulaşım güvenliği artmış hem de seyahat süreleri önemli ölçüde kısalmıştır.

Bakan Çiftçi, yıllardır ettiği duayı açıkladı: "Rabbim bir gün de olsa bana Kudüs Valiliği'ni nasip et"

"GÖKLERDE KIZIL ELMAYI GÖRECEĞİZ"

Bu eserler, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyen anlayışı rehber edinen bir inancın neticesidir. Her geçen gün daha da büyüyen ve ülkemizin yükselen üretim merkezlerinden olan Çorum’un ihracatı memnuniyetle görüyorum ki 6,2 milyar doları aşmıştır. Bu başarı, emeğin, gayretin, girişimciliğin ve bir vizyonun göstergesidir. İnanıyorum ki Çorum önümüzdeki dönemlerde çok daha iyi noktalara gelecektir.

Daha yolumuz uzun, göklerde kızıl elmayı göreceğiz. Şam’ın, Halep’in ve Karabağ’ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs’ün özgürlüğünü de göreceğiz" diye konuştu.

Bakan Çiftçi, yıllardır ettiği duayı açıkladı: "Rabbim bir gün de olsa bana Kudüs Valiliği'ni nasip et"

"EN BÜYÜK DUAM KUDÜS VALİLİĞİYDİ"

Gazze ve Filistin’deki saldırılara dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Benim valiyken Cenab-ı Hak’tan bir niyazım vardı. Çorum’da 5 sene valilik yaptıktan sonra Erzurum’a tayin oldum. 2,5 sene de orada görev yaptım.

İçten içe büyüttüğüm niyazım şuydu; ‘Rabbim bir gün de olsa bana Kudüs Valiliği’ni nasip et.’ İnanıyorum ki Rabbim bize o günleri bizlere mutlaka gösterecek. Buna bütün kalbimle inandım, inanmaya devam edeceğim. Geçmişte olduğu gibi oralar bizim hüküm ve tasarrufumuz altına inşallah girecek. Çünkü başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir küresel lider var" şeklinde konuştu.

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