Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’a ait özel jetin İncirlik Hava Üssünü kullandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TBMM’ye sunulan soru önergesine verilen cevapta, üs giriş-çıkışlarının sıkı denetim altında olduğu ve iddialara dair herhangi bir resmî kayıt bulunmadığı vurgulandı.

Bakan Güler tarafından cevaplanan soru önergesinde şu ifadelere yer verildi:

10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı (İncirlik Hava Üssü), mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ait olan bir Türk Hava Kuvvetleri tesisidir. İncirlik Hava Üssü içerisine yurt dışından gelen veya Üs üzerinden yurt dışına çıkan her türlü malzemeye İncirlik Gümrük Müdürlüğü tarafından, Üs içerisine yurt dışından gelen ya da Üs üzerinden yurt dışına giden şahıslara Pasaport Polisi tarafından ilgili mevzuatları uyarınca işlem yapılmaktadır. Yazılı soru önergesinde belirtilen iddialar kapsamında bir ihbar, şikâyet veya resmî bildirim bulunmamaktadır.

SİRENLER YANLIŞ ALARM

Öte yandan, MSB kaynakları sosyal medyada yer alan “İncirlik’te sirenler çalıyor” paylaşımları için açıklama yaptı. Açıklamada “10. Ana Jet Üs Komutanlığında sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Sirenin yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir” ifadeleri yer aldı.



