İstanbul’daki akülü tekerlekli sandalye kullanıcıları için en yakın şarj istasyonlarının yerlerini harita üzerinde gösteren akıllı telefon uygulaması “Engelsiz Şarj” projesi hayata geçirildi. İstanbul Valiliği ile Açık Veri ve Teknoloji Derneği iş birliğinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle geliştirilen uygulama, Kâğıthane Belediyesi Sadabad Kültür Merkezinde düzenlenen programla tanıtıldı.

HERKESE AÇIK VE ÜCRETSİZ

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, proje kapsamında yapılan işlerin merkezinde “Hayatı nasıl kolaylaştırabiliriz?” sorusunun olduğunu söyledi. “Engelsiz Şarj” projesini anlatan Vali Gül “Kâğıthane’deki hemşehrimizin başka bir ilçeye gittiğinde ya da başka ilçedeki hemşehrimizin Kâğıthane’ye geldiğinde birine sormadan, adres tarifi yapmadan rahat gidebilecekleri bir yazılım sistemi. Daha da önemlisi herkese açık, ücretsiz ve herkesin kullanabileceği bir yazılım programı” diye konuştu.

Engelsiz şarj bir tıkla ‘cep’te

Ardından Vali Gül ve katılımcıların birlikte temsilen kurdele kestiği programda, salonda bulunan engelli bireylerle uygulamanın nasıl çalıştığı ve kullanıldığına ilişkin deneme de gerçekleştirildi.

Uygulama, İstanbul genelindeki bedensel engelli vatandaşların kullandığı akülü tekerlekli sandalyeler için en yakın şarj istasyonlarının yerlerini harita üzerinde gösteriyor. Tüm akıllı telefonlar ile uyumlu çalışan, açık veri temelli akıllı telefon uygulaması olan “Engelsiz Şarj” projesi ile engelli birey ve yakınlarının hareket özgürlüğünün artırılması ve şarj istasyonlarının etkin kullanımının sağlanması amaçlanıyor. Projeye “www.engelsizsarj.com” internet adresinden ulaşabilir.



Haberle İlgili Daha Fazlası