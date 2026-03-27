İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran’ın altyapısına yönelik son saldırılarla ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yönde verdiği sözü tutmadığını belirtti. Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili de, saldırılar sürerken müzakere çağrısının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan ülkesinin altyapısı ve enerji santrallerine yönelik saldırılarla ilgili açıklamada bulundu.

İsrail’in, “İran’a ait iki çelik fabrikası, bir enerji santrali ve sivil nükleer tesislerini hedef alırken ABD ile koordinasyon içinde hareket ettiğini" belirten Erakçi, “Bu saldırı, ABD Başkanı'nın diplomasi için uzattığı süreyle çelişiyor. İran, İsrail'in cinayetlerinin bedelini çok ağır ödetecektir." dedi.

Yarı resmi haber ajansı Tesnim ise İran’ın, İsrail ve bölge ülkelerindeki sanayi tesislerine saldırı düzenleyeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin "çok iyi gittiğini" belirtmişti.

"Saldırı varken müzakere olmaz"

Reuters'ın haberine göre üst düzey bir İran yetkilisi, ABD'nin bir yandan İran'a saldırılar düzenlerken öte yandan müzakere çağrısında bulunmasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Yetkili, Tahran'ın sanayi ve nükleer altyapıya yönelik saldırılar gerekçesiyle ABD'nin önerisine henüz cevap verip vermeyeceğine karar vermediğini belirtti.

Yetkilinin açıklamalarına göre İran'ın ABD'nin 15 maddelik plan önerisine vereceği cevabın başlangıçta Cuma veya Cumartesi günü iletilmesi bekleniyordu.

