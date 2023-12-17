Bakan Koca ile Bozdağ'dan vekilleri güldüren diyalog: İçişleri Bakanımızdan keseceğiz artık

17 Aralık 2023 09:12 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 09:42

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 11 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri tüm hızı ile devam ediyor. Bakanlığının çalışmalarını anlatmak üzere TBMM Genel Kurulu'ndaki milletvekillerine hitap eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

BAKAN KOCA'YA SÜRE YETMEDİ

Bakan Koca, kendisine verilen süre yetmeyince Bekir Bozdağ'dan ek süre talep etti. Bu durum defalarca tekrarlanırken, her seferinde Bekir Bozdağ, "Sayın bakanım lütfen sözlerinizi tamamlayınız. Son kez uzatıyorum" diyerek ek süre verdi.

'İÇİŞLERİ BAKANIMIZDAN KESECEĞİZ'

Konuşmasını yine tamamlayamayan Bakan Koca, bir kez daha mikrofonu kısılınca "Az kaldı 5 dakika verseniz. 5 dakikaya bitiyor" diyerek bir kez daha Bekir Bozdağ'a döndü. Bozdağ, Bakan Koca, "İçişleri Bakanımızdan keseceğiz artık" diye yanıt verirken, Bakan Koca, "Oradan kesmeyelim" dedi.

Bozdağ ile Bakan Koca arasındaki esprili diyalog genel kuruldaki milletvekillerini güldürdü.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

Genel Kurulda, 11 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri belirlenen takvime göre 14 gün sürecek. Cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak Genel Kurul, günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak. 2024 yılı bütçesinin Genel Kuruldaki görüşme takvimi bugünden itibaren şöyle:

17 Aralık Pazar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 127 üniversite.

Bütçe görüşmelerinin ikinci haftasındaki program ise şöyle:

18 Aralık Pazartesi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü.

19 Aralık Salı: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı.

20 Aralık Çarşamba: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı.

21 Aralık Perşembe: Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi.

22 Aralık Cuma: 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 13'üncü maddesine kadar görüşmeler yapılacak.

23 Aralık Cumartesi: 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 16'ncı maddesine kadar, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülecek.

24 Aralık Pazar: 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanacak. Bu teklifle birlikte 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi açık oylamaya sunulacak.