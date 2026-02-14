Deprem bölgesinde 455 bin konutun teslim edilmesinin ana muhalefet partisinin sinir sistemini çökerttiğini belirten Murat Kurum “Açıkça söylüyorum; biz iş yapmaktan yorulmadık ama iş bilmezlerin o boş sözlerinden bıktık, usandık” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli’de düzenlenen “Ev Sahibi Türkiye” kura çekim töreninde CHP’ Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki gösterdi.

Ana muhalefet partisinin günlerdir “Boş senet imzalatıyorlar, faizle ev verecekler” diye yalan söylediğini, anlattıkları hâlde ısrarla iftirasına devam ettiğini kaydeden Bakan Kurum “İşte geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı’mız açıkladı. 11 ilimizde tüm afet konutları faizsiz, sabit fiyatla ödenecek. 18 yıl boyunca taksit, sabit 8 bin 750 lira olacak. Zaten ödemeler de 2 yıl sonra başlayacak” dedi.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılında acıyı ve hüznü değil biten 455 bin yuvayı, yuvalarına kavuşan 2 milyon depremzedeyi, Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğan 11 ili konuştuklarını belirterek şunları söyledi:

UTANMADAN KUSUR ARIYORLAR

Deprem bölgesinde asrın inşasını tamamlayınca bizlere ‘Yoruldunuz mu?’ diye soruyorlar. Açık söylüyorum, biz iş yapmaktan yorulmadık ama iş bilmezlerin boş sözlerinden bıktık, usandık. Asrın inşasına gölge düşürmeye çalışanlardan sıkıldık. Dünyanın dört bir yanından gelen gazeteciler, Hatay’a, Maraş’a akın edip ‘Siz bu işleri nasıl başardınız?’ diyerek bizi takdir ediyor, bizden akıl alıyorlar. Milletimiz, ‘Allah devletimize zeval vermesin, Allah sizden razı olsun.’ diyor ama 3 yıldır deprem bölgesine uğramayanlar, bir çivi çakmayanlar, utanmadan 11 ilimize gidip ‘asrın inşasında kusur arama’ turları düzenliyor. ‘Hükûmet enkaz altında kalır.’ diyorlardı, yanlış hesapları 11 ilimizden döndü. 455 bin konut bitti, ana muhalefet partisinin sinir sistemi çöktü. Yatıyorlar, kalkıyorlar, bizi konuşuyorlar.

YOLSUZLUĞUN KİTABINI YAZDINIZ

Bugüne kadar hiçbir afette vatandaşı zor durumda bırakmadıklarının, hep yanında olduklarının altını çizen Kurum “Siz, bu milleti hep yüz üstü bıraktınız. Buca’da lağım patlar, esnaf dükkânının önüne kaldırım taşını kendisi döşer. İzmir’de çöp dağları milleti canından bezdirir, İstanbul trafiği Hindistan’ı aratmaz, Ankara’da çeşmeden sular akmaz. Hâlâ dönüp bize laf yetiştirirler. Siz bırakın hizmet etmeyi, belediyelerinizde yolsuzluğun kitabını yazdınız. İftiralarınızla milletimizi kandırdığınız, seçim meydanlarında söyleyip de yapmadığınız vaatlerin hesabını verin” ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZİ MUHTAÇ ETMEYİZ

Bakan Kurum, çeyrek asırdır olduğu gibi yarın da herkesin en iyi bildiği işi yapacağını vurgulayarak “Biz çalışacağız, üreteceğiz, alın teri dökeceğiz, gönülden gönüle köprüler kuracağız. (Muhalefet) Onlar da işin başında köstek olmaya, iş başladığı zaman ölü taklidi yapmaya, iş bittiğinde ‘Ne yapacağız işte, buradaki algıyı yöneteceğiz’ diyerek, yalanlar, iftiralar atmaya devam edecekler. Vatandaşımız müsterih olsun. Allah’ın izniyle biz aziz milletimizi bu iş bilmezlere bugüne kadar muhtaç etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz” diye konuştu.

