Bakan Tekin'den özel okul öğretmenleri açıklaması
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, özel sektörde görev yapan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin özel okul temsilcileriyle görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Tekin, “Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çaba sarf ediyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin özel sektör öğretmenlerinin eylemlerine ilişkin sorusunu cevapladı.
Bakan Tekin, “Bu konuda özel okul temsilcileriyle görüşüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çaba sarf ediyoruz” dedi.
Eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşıldığını hatırlatan Tekin, “Çocuklarımız yaz aylarını tatil yaparak geçirsin. Ülkemizin güzelliklerini görerek güzel bir tatil yapmalarını diliyorum” şeklinde konuştu.