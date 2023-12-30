Bakan Yerlikaya açıkladı! Yılbaşı gecesi 200 bin personel görev başında olacak

30 Aralık 2023 12:25 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 12:28

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında alınacak önlemlere ilişkin sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.

2024 yılını huzur ve güven içinde karşılayabilmek için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Jandarma 38 bin 222 personel, 5 bin 552 araç, 265 drone ile emniyet 167 bin 739 personel, 178 hava aracı, 86 deniz aracı, 400 dedektör köpeği, sahil güvenlik 2 bin 913 personel, 4 hava aracı, 163 deniz aracı, 8 dedektör köpeği ile yılbaşında görev yapacak.

'BÜTÜN BİRİMLERİMİZLE MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ'

Her bir vatandaşımızın, misafirlerimizin yeni yılda da can ve mal emniyetinin korunması için bütün birimlerimizle milletimizin hizmetindeyiz. 2024 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun."

İstanbul Valisi Davut Gül de yılbaşında alınacak tedbirlere yönelik yaptığı açıklamada, 814 noktada 55 bin 846 personel görevli olacağını, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ise 231 personelle sahada olacağını açıkladı.