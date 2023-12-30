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    Bakan Yerlikaya açıkladı! Yılbaşı gecesi 200 bin personel görev başında olacak

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında 167 bin 739'u polis, 38 bin 222'si jandarma ve 2 bin 913'ü sahil güvenlik olmak üzere 208 bin 874 kolluk kuvvetinin görev yapacağını bildirdi.

    Bakan Yerlikaya açıkladı! Yılbaşı gecesi 200 bin personel görev başında olacak
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında alınacak önlemlere ilişkin sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.

    2024 yılını huzur ve güven içinde karşılayabilmek için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Jandarma 38 bin 222 personel, 5 bin 552 araç, 265 drone ile emniyet 167 bin 739 personel, 178 hava aracı, 86 deniz aracı, 400 dedektör köpeği, sahil güvenlik 2 bin 913 personel, 4 hava aracı, 163 deniz aracı, 8 dedektör köpeği ile yılbaşında görev yapacak.

    'BÜTÜN BİRİMLERİMİZLE MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ'

    Her bir vatandaşımızın, misafirlerimizin yeni yılda da can ve mal emniyetinin korunması için bütün birimlerimizle milletimizin hizmetindeyiz. 2024 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun."



    İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN AÇIKLAMA 

    İstanbul Valisi Davut Gül de yılbaşında alınacak tedbirlere yönelik yaptığı açıklamada, 814 noktada 55 bin 846 personel görevli olacağını, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ise 231 personelle sahada olacağını açıkladı. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    YılbaşıTedbirYurt Geneli
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