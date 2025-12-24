İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı taşıyan jetin enkazına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Enkaz alanında saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise karakutu bulunmuştur." dedi.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazında arama tarama faaliyeti sabahın ilk ışıklarıyla yoğunlaştı. Olay yerine gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile üç mürettebatı taşıyan Falcon 50 tipi uçağın düşmeden önce saat 20.32’de teknik arıza nedeniyle deri dönüş yapacağını bildirdiği, saat 20.52 itibarıyla Haymana ilçesi civarında uçakla irtibatın kesildiğini aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay yerinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"SAAT 22.00 SIRALARINDA UÇAĞIN PARÇALARINA ULAŞILMIŞTIR"

Gelen İhbar sonucu Jandarma, AFAD, emniyet, sağlık ve UMKE ekiplerinin derhal bölgeye sevk edildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, arama kurtarma faaliyetlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda başlatıldığını ifade ederek, şunları dedi:

"Olay mahalline saat 22.00 sıralarında ulaşan jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde uçağın parçalarına ulaşılmıştır. Yürütülen arama çalışmaları neticesinde hava aracının enkazı, Haymana ilçesi Kesikkavak Mahallesi’nin yaklaşık 2 kilometre güneyinde tespit edilmiştir. Enkazın bulunmasından sonra olay yeri yönetimi ve kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde yürütülmesi amacıyla AFAD tarafından Mobil Koordinasyon Merkezi bölgede konuşlandırılmış, saha sevk ve idaresi bu merkez üzerinden yürütülmeye başlamıştır. Bu aşamadan itibaren çalışmalar adli ve kriminal süreçler Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda devam etmektedir."

Enkaz bölgesindeki çalışmalar

"408 PERSONEL, 103 KARA ARACI VE 7 HAVA ARACI GÖREV YAPMAKTADIR"

Sahada; AFAD, Jandarma, Emniyet, Sağlık, UMKE, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, İtfaiye ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi birimlerinin yer aldığını söyleyen Yerlikaya, "Toplam 408 personel, 103 kara aracı ve 7 hava aracı görev yapmaktadır. İHA’lar ile bölgeden anlık görüntü aktarımı sağlanmaktadır. AFAD tarafından konuşlandırılan termal ve aydınlatma dronları, 88 ve 44 arama kurtarma araçları ile K9 unsurları dâhil olmak üzere tüm hava ve kara unsurları, Mobil Koordinasyon Merkezi üzerinden eşgüdüm içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Enkaz bölgesindeki çalışmalar

"UÇAĞA AİT SES KAYIT CİHAZI VE KARA KUTU BULUNDU"

Enkaz alanının yaklaşık 3 kilometrekarelik alandan oluştuğuna dikkati çeken Bakan Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde enkaz alanında; saat 02.45’te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20’de ise kara kutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlamıştır. Ayrıca; Libya Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen 5’i hayatını kaybedenlerin yakını olmak üzere 14 kişilik heyet ile Libya İçişleri Bakanlığından görevlendirilen 8 kişi, yani toplam 22 kişilik Libya ekibi Ankara’ya intikal etmiştir."

