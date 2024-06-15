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Bakan Yerlikaya'dan bayram öncesi sürücülere uyarı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kurban Bayramı ülkemize ve başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, tüm İslam alemine hayırlar getirsin inşallah" dedi ve trafiğe çıkacak olan vatandaşları uyardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Bayram tebriklerini ileten Yerlikaya, aynı zamanda trafiğe çıkacak olan vatandaşlara da seslendi.

Bayramların sevginin, vefanın ve fedakarlığın simgesi olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, bayramların paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel hali olduğunu belirtti.

"HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE NİCE BAYRAMLARIMIZA"

Yerlikaya, bayramda yola çıkacak vatandaşlara seslenerek, şunları kaydetti:

"Sevdiklerine kavuşmak için yollara çıkacak sevgili kardeşlerim, lütfen ama lütfen dikkatli olun. Sağlıcakla gidip afiyetle dönün. Vardığınız yuvalarınız şen, yolunuzun sonu bayram olsun. Kurban Bayramı ülkemize ve başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, tüm İslam alemine hayırlar getirsin inşallah.

Bu vesileyle şehit ailelerimizin, gazilerimizin, kutsal vatan toprağının dört bir yanında nöbet tutan kahramanlarımızın ve milletimizin her bir ferdinin bayramını tebrik ediyorum. Huzur ve güven içinde nice bayramlarımıza. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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