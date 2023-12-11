Bakanlık harekete geçti: Motokuryelere süre taahhüdü kalkıyor

11 Aralık 2023 14:46 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:13

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul'da Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen kazada motokurye Yunus Emre Göçer, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'ın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetmişti. 2023'te en az 54 motokuryenin hayatını kaybetmesi ve Yunus Emre Göçer'in ölümü, motokuryelerin zorlu çalışma koşullarını bir kez daha gündeme taşıdı. Çok sayıda kurye, trafikte artık motosikletlilerin de fark edilmesi gerektiğini belirterek, yetkililerin bu konuda adım atmasını talep etti.

SÜRE TAAHHÜDÜ OLMAYACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kuryelerle ilgili bir yönetmelik değişikliği taslağı hazırlandığını söyledi. Bakan Uraloğlu, taslakta teslimat süresine ilişkin düzenlemeler olduğuna işaret ederek, süre taahhüdünün kalkacağını kaydetti:

"Düzenlemeden sonra kurye işletmecileri, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacak. Kuryeler gönderinin 'makul bir sürede' teslimini sağlayacak. Teslimi mümkün olmayan adresler için ise kurye gönderisi kabul edilemeyecek. Bu sayede kuryeler gönderileri yetiştirmek için hızlı gitmek zorunda kalmayacak ve yaşadıkları kazalar azalacak. Vatandaşların da bu konudaki beklentileri değişmiş olacak."

HERKES MOTOKURYELİK YAPAMAYACAK

Sektörde kullanılan araçların yaşlarına da sınırlama getirdikleri bilgisini veren Uraloğlu, motokuryelerin kullandığını araçların belli yaştan büyük olmaması gerekeceğini belirtti. Uraloğlu, kuryelerin yetki belgesi alması gerekeceğine dikkati çekerek, "Herkesin motokuryelik yapmasının önüne geçmiş olacağız. Sektörde yetkin olanlar çalışabilecek. Böylece daha kaliteli hizmet verilecek. Ayrıca, kullanılan taşıtlar Bakanlığa bildirilecek ve kayıt dışılığın önüne geçmiş olacağız" dedi.

Taslağa göre kuryeler tek parçada en fazla 20 kilogram ağırlığında veya 100 desimetreküp hacminde olan ve kargo niteliği taşımayan eşyayı taşıyabilecek. Motokuryeler, gönderilerin hasara uğramamasından sorumlu olacak. Alıcısına teslim edilemeyen gönderiler, aynı sürede gönderen kişi ya da kuruma geri götürülecek. Gönderinin, gönderici veya alıcı tarafından açılmasının talep edilmesi halinde, bu talep yerine getirilebilecek. Ayrıca, küçük çaplı kurye işletmecileri sadece kendi ilinde veya komşu iller arasında, büyük çaplı kurye işletmecileri ise ülkenin her ilinde faaliyet gösterebilecek. Kurye işletmecileri, kullandıkları motosiklet veya mopedlerin muayene ve sigortalarını yaptıracak. Kuryeler, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak bir gönderiyi kabul edemeyecek.

YELEKLERDE 'KURYE' YAZACAK

Kuryelerde koruyucu ekipman kullanım zorunluluğu olacak. Koruyucu ekipman içinde yer alan reflektifli yelek üzerinde "KURYE" ibaresi yazılı bulunacak. Satılması, sevki ve ticareti yasaklanmış bir gönderi taşınamayacak. Alıcının talebi üzerine teslimat saat aralığı, temassız teslimat veya üçüncü kişilere teslimat gibi hizmetler verilebilecek.

Öte yandan, faaliyet gösteren kuryelerin 60 gün içinde müracaatı halinde yetki belgesi ücretinde yüzde 95 indirim yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Zanlının kusur durumunun tespiti için savcılıkça istenen bilirkişi raporunda, araç sürücüsünün "asli kusurlu" bulunduğu tespitine yer verilmişti. Raporda ifadesine yer verilen şüpheli ise Göçer'in kullandığı motosikletle bir anda sinyal vermeden frene basıp sağa dönüş yaptığını, kendisinin de frene bastığını ancak duramayıp motosiklete çarptığını belirtmişti.

Soruşturma kapsamında, araç sürücüsü Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Emre Göçer'in ölümüne ilişkin otomobil sürücüsü hakkında "kusursuzluk raporu" veren polislerle ilgili soruşturma başlatmıştı.