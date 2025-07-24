Bakanlıklarda koltuk değişimi! Yeni isimler göreve başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları başta olmak üzere birçok kamu kurumunda üst düzey atamalar ve görevden almalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında yeni atamalar gerçekleştirilirken, bazı isimler görevlerinden alındı. Söz konusu kararlar 24 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de duyuruldu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA YENİ GÖREVLENDİRMELER

Buna göre, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Cihad Erginay, Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğüne Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürü Gülsun Erkul, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Hatice Oya Tunga Çağlı, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğüne Kemal Onur Özçeri, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Yağmur Ahmet Güldere, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ali Barış Ulusoy, Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğüne Hami Aksoy, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Savaş atandı.

TİCARET BAKANLIĞI'NDA DEĞİŞİKLİK

Ticaret Bakanlığı Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Akif Ertekin, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir ile Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez görevden alındı.

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ayhan Coşkuner, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık getirildi.

HUKUK MÜŞAVİRLİKLERİNDE YENİ ATAMALAR

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Sinan Taş görevinden alındı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Hilal Yılmaz Taştan atandı.