Gençlik ve Spor Bakanlığı, 15 milyondan fazla gencin faydalandığı eğitim portalını bir adım ileri taşıyor. Çocukları suça karşı koruyan, ilgi alanlarını keşfeden ve ailelere yol gösteren yeni nesil e-Rehberlik sistemi bu yıl tanıtılacak.

ESMA ALTIN- Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 500 binden fazla kullanıcıya ulaşan e-Rehberlik sistemi çocuklara suça sürüklenmeden müdahale etmek maksadıyla geliştirilecek.

e-Rehberlik sistemiyle gençler ve çocuklara, çevrim içi ve yüz yüze rehberlik hizmeti ile uygun eğitim programları sunuluyor.

Geçen yıl bu sistemden 16 bin 655 çocuk ve genç yararlandı. Ayrıca Bakanlığın Eğitim Deneyim Uygulama (EDU) Portali’nde uzman akademisyenler tarafından hazırlanan yüz yüze ve dijital eğitimlere 15 milyondan fazla genç ve çocuk katıldı.

Türkiye’nin yetenek tipi ve beceri haritalarına göre geliştirilecek yeni uygulama üzerinden verilecek eğitimlerde çocukların yanı sıra aileleri de yönlendirecek içerikler bulunacak. Mesela, çocuğun bireysel spora daha yatkın olması, müziğe karşı daha ilgili olması şeklinde değerlendirmeler yapılarak gerekli yönlendirmeler gerçekleştirilecek. Bu yıl içerisinde tanıtımının yapılması planlanan yeni uygulama e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak bütün genç ve çocuklara sunulacak.



