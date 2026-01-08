Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarı yaptığı Balıkesir’de şiddetli lodos etkisini gösterdi. Lodos sonrasında deniz taştı, kara ile deniz birleşti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, vatandaşlara zor anlar yaşandı. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle deniz taştı, kaldırımlar su ile doldu.

Kara ile denizin birleşmesi sonrası ekipler alarma geçti, sular altında kalan işletmelerde işlem yapıldı.

Balıkesirde korkutan manzara! Deniz ile kara birleşti

GECE BAŞLADI, SABAH ŞİDDETİ ARTTI

Gece saatlerinde etkisini gösteren lodos, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Rüzgarın hızının zaman zaman 90 kilometreye kadar çıktığı bölgede dev dalgalar, oluştu. Fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Balıkesirde korkutan manzara! Deniz ile kara birleşti

HEM RÜZGAR HEM SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda il için hem fırtına hem de sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Uyarı yapılan iller şöyle sıralanmıştı:

Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Düzce.

Balıkesirde korkutan manzara! Deniz ile kara birleşti

Haberle İlgili Daha Fazlası