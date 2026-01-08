Balıkesir'de korkutan manzara! Deniz ile kara birleşti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarı yaptığı Balıkesir’de şiddetli lodos etkisini gösterdi. Lodos sonrasında deniz taştı, kara ile deniz birleşti.
- Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli lodos etkili oldu.
- Rüzgarın hızı zaman zaman 90 kilometreye kadar çıktı.
- Şiddetli lodos nedeniyle deniz taştı, kaldırımlar ve işletmeler sular altında kaldı.
- Fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, vatandaşlara zor anlar yaşandı. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle deniz taştı, kaldırımlar su ile doldu.
Kara ile denizin birleşmesi sonrası ekipler alarma geçti, sular altında kalan işletmelerde işlem yapıldı.
GECE BAŞLADI, SABAH ŞİDDETİ ARTTI
Gece saatlerinde etkisini gösteren lodos, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Rüzgarın hızının zaman zaman 90 kilometreye kadar çıktığı bölgede dev dalgalar, oluştu. Fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
HEM RÜZGAR HEM SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda il için hem fırtına hem de sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Uyarı yapılan iller şöyle sıralanmıştı:
Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Düzce.