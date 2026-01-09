Bartın'da metrekareye 50 kilogram düştüğü hesaplanan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Irmak suyu, Çağlayan Piknik Alanı önündeki yol ve kaldırıma çıkarken polis bölgeye giriş çıkışları kapattı.

Bartın'da geçtiğimiz hafta kar yağışı etkili olmuştu. Eriyen karlar ve bugün başlayan sağanak yağış sonrası ırmaktaki su seviyesi yükseldi. Bartın merkezde bulunan Çağlayan Piknik Alanı'nda yükselen su seviyesi yol ve kaldırımlar ulaştı. Ağaçlar, tabelalar ve çöp kovaları su altında kaldı.

Bartında ırmak taştı! Yol kapatıldı, piknik alanı su altında

Bölgeye gelen polis, AFAD ve belediye ekipleri tarafından ırmak suyunun seviyesi sürekli kontrol altında tutuluyor. Saat başı ırmak çevrelerinde tur atan polis ekipleri, su seviyesinden güncel durumu fotoğraflayarak, haber merkezine ulaştırıyor.

Bartında ırmak taştı! Yol kapatıldı, piknik alanı su altında

Ekipler, ırmağın önünden geçen ve büyük bir kısmı su altında bulunan asfalt yolun giriş kısmına şerit çekerek, bölgeye araç ve yaya geçişi yasaklandı.

Bartında ırmak taştı! Yol kapatıldı, piknik alanı su altında

Suyun seviyesini sürekli takip eden ekipler, metrekareye 50 kilogram olarak hesaplanan ve devam eden yağış nedeniyle çevredeki vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası