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    Başakşehir'deki lüks sitenin otoparkında pusu kurdu, Kapalı Çarşı’nın ünlü iş insanına kurşun yağdırdı

    Kapalı Çarşı’da esnaf olan Abdülkadir Altuğrul, Başakşehir’deki evinin otoparkında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Başakşehir’de bir iş adamı yaşadığı lüks sitenin otoparkında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde Başakşehir’de bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Kapalı Çarşı'da esnaf olan iş adamı Abdülkadir Altuğrul, otoparka girip aracını park ettikten sonra bagajdan bir şey almak için aracından indi. Araçtan inen iş adamına, bir şahıs silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Altuğrul olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan saldırganın yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Öte yandan, olay sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Başakşehir'deki lüks sitenin otoparkında pusu kurdu, Kapalı Çarşı’nın ünlü iş insanına kurşun yağdırdı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Silahlı SaldırıKapalı Çarşı
    Haberler > Gündem > Başakşehir'deki lüks sitenin otoparkında pusu kurdu, Kapalı Çarşı’nın ünlü iş insanına kurşun yağdırdı
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