Başkan’ın baldızı sekreter eniştesi danışman olmuş! CHP’li belediye hakkında çarpıcı iddia

CHP’li belediye hakkında çarpıcı iddia! İşçi kıyımı yapılan CHP’li Çiğli belediyesinde Başkan’ın baldızı sekreter, eniştesi danışman olmuş...

SAMET EKER ANKARA - Borçlar bahane edilerek işçi kıyımı yapılan CHP’li Çiğli Belediyesinin de SGK borcunu ödemediği ortaya çıktı. Belediyenin eski başkanı Selim Utku Gümrükçü’den kalan 200 milyon lira borcunun yanında işçilerin SGK primleri de ödenmemiş.

Gümrükçü döneminde 4 firmaya 50 milyon lira olan borç, 31 Mart yerel seçimlere kadar bekletildiği için alacaklılar tarafından belediyenin 200 milyon lira gelirine tedbir konulmuştu. Belediyenin borçlarına bir de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yöneticilerinin skandalları eklendi. Yöneticilerin, çıkarılan işçileri tehdit etmenin yanında yakınlarını belediyede işe aldırdığı iddia edildi.

Konuya ilişkin CHP Genel Merkezi önünde eylem yapan işçilerden biri şöyle konuştu: Belediyenin borçlarını geçmiş dönemdeki yöneticilerle görüştüğümüzde öğreniyoruz. 5 yıldır SGK prim borçları ödenmiyor. Bizi işten çıkarmakla belediyeyi zarara uğratıyorlar. Çünkü ihbar tazminatları ile binlerce lira ödeneceği söyleniyor.

DİSK, ARKA BAHÇELERİ

Bunların yanı sıra, DİSK Genel-İş 8 No.lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin’in, tehditlerle eylemcileri belediye önünde yer alan merdivenlerin dışına çıkarmadığını söyleyen bir işçi, şu iddialarda bulundu: Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 147 işçiden 15’ini işe geri alacağını söylüyor. 2’si belli olan 15 kişinin 13’ünü sendika liste hazırlayıp başkana veriyor. Tabii ki sonradan yalanlanıyor. Süpürgeci olarak alınacak işçilerden CHP Çiğli kadın kolları yöneticilerinden birinin kızı olan Gizem Yönel, masabaşı göreve veriliyor. İşe alınanlardan şikâyet gelince geri çekiliyor. DİSK, CHP’nin arka bahçesi. Onur Emrah Yıldız’ın baldızı sekreter, eniştesi danışman oluyor.