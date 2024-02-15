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    • Batan gemide her işe koşturmuştu! Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Marmara Denizi, Gemi Kazası, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Marmara Denizi’nde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisinde, aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç’ın son görüntüleri ortaya çıktı. Kılınç’ın batan gemide aşçı olarak çalışmasının yanı sıra usta gemici olduğu ve gemideki birçok işi üstlendiği öğrenildi. Kılınç’tan geriye gemide makara zımparalarken ve “Benden bir tane daha yok” şarkısını dinlerkenki videoları kaldı.

    Balıkesir’in Marmara Adası’ndan Bursa’nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32’de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A isimli kargo gemisinin mürettebatlarından aşçı olarak görev yapan Zeynep Kılınç’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı son paylaşımları ortaya çıktı.

    SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREK BURKTU

    İmralı adası açıklarında batan gemi dev dalgalara rağmen ilerlerken, aşçılığın yanında birçok işi üstlenen usta gemici Zeynep Kılınç’ın, Hande Yener’in “Benden bir tane daha yok” isimli şarkısını dinlerken video çektiği görüldü. Gemideki bir çok işe yardım eden Kılınç’tan geriye valf zımparalarken görüntüleri kaldı.
    Genç kızın arkadaşları ise Zeynep'den iyi bir haber beklediklerini dile getirdiler.

    Batan gemide her işe koşturmuştu! Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

     

    Batan gemide her işe koşturmuştu! Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

    Batan gemide her işe koşturmuştu! Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Batan gemide her işe koşturmuştu! Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı
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