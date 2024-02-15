Batan gemide her işe koşturmuştu! Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleyen: Zehra Özbayatlı / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Şubat 2024 17:10 - Güncelleme: 15 Şubat 2024 17:13 - Güncelleme:

Marmara Denizi, Gemi Kazası, Haber

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Marmara Denizi’nde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisinde, aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç’ın son görüntüleri ortaya çıktı. Kılınç’ın batan gemide aşçı olarak çalışmasının yanı sıra usta gemici olduğu ve gemideki birçok işi üstlendiği öğrenildi. Kılınç’tan geriye gemide makara zımparalarken ve “Benden bir tane daha yok” şarkısını dinlerkenki videoları kaldı.