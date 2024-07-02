Batı kavrulacak, doğuda yağmur var! Meteoroloji 8 ilde sarı kodlu uyarı verdi

Meteoroloji 2 Temmuz 2024 hava durumu tahminlerinde sağanak beklenen illeri açıkladı, sarı kodlu uyarı verdi. Kuvvetli sağanak Erzurum, Giresun, Rize ve Trabzon çevresinde etkili olacak, batıda ise sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek. İşte günün tahminleri...

Temmuz ayının ilk günlerinde batı illerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, doğunun birçok şehrinde ise kuvvetli sağanak etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Temmuz 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, 8 kent için sarı kodlu uyarı verdi.

2 TEMMUZ 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların batı bölgelerimizde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

8 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'de bulunan 8 ilde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı verdi.

Bu illerde yaşayanların gök gürültülü sağanak sonrası oluşabilecek sellere karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi. İşte sarı kodla uyarı alan iller: Artvin, Erzurum, Giresun, Kars, Ordu, Rize, Trabzon, Ardahan

İL İL GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu