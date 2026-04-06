İhlas Haber Ajansı
Batman'ı sağanak vurdu! Heyelan üniversite yolunu kapadı
Aşırı yağış sonrası Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle bir şerit ulaşıma kapandı. Trafik kontrollü sağlanırken ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.
Kaydet
Gündem 50 dk önce
Batman'da etkili olan kuvvetli yağışların ardından Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ne giden yolda heyelan meydana geldi.
- Aşırı yağışların etkisiyle tepeden kopan kaya ve toprak parçaları, yolun bir şeridini kapattı.
- Heyelan sonrası ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.
- Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.
- İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM VİDEOLARI
ÜNİVERSİTE YOLU KAPANDI
Akşam saatlerinde Kardelen Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerinde aşırı yağışların etkisiyle tepeden kopan kaya ve toprak parçaları, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ne giden yolun bir şeridini kapattı.
Heyelan sonrası ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR