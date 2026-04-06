Aşırı yağış sonrası Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle bir şerit ulaşıma kapandı. Trafik kontrollü sağlanırken ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

Batman'da etkili olan kuvvetli yağışların ardından heyelan başladı. Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ne giden yolda heyelan meydana geldi.

Batman'ı sağanak vurdu! Heyelan üniversite yolunu kapadı

ÜNİVERSİTE YOLU KAPANDI

Akşam saatlerinde Kardelen Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerinde aşırı yağışların etkisiyle tepeden kopan kaya ve toprak parçaları, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ne giden yolun bir şeridini kapattı.

Heyelan sonrası ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

