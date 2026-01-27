Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerden Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı ve Mahmut Kılıç tahliye edildi.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı ve Mahmut Kılıç, adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 2 isme tahliye!

YAĞCI VE KILIÇ'A ŞARTLI TAHLİYE

Savcılık, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı ve Mahmut Kılıç'ın, sabit ikametgah sahibi olmaları, soruşturmanın geldiği aşama, mevcut delil durumu ve tutukluluğun soruşturmanın genişlemesine katkı sağlamayacağı gerekçeleriyle, "belirlenen yerlere başvurma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren nöbetçi sulh ceza hakimliği, Yağcı ve Kılıç'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyelerine karar verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası