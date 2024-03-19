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Haberler > Gündem > Belediye başkan adayı konuşurken, istiflerini bozmadan oyuna devam ettiler

Belediye başkan adayı konuşurken, istiflerini bozmadan oyuna devam ettiler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde belediye başkan adayı Cihan Tufan, seçim çalışmaları için kahvehaneye gitti. Ancak Tufan'ın konuşması sırasında vatandaşların oyun oynamaya devam etmesi dikkat çekti.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala siyasi partilerin adayları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

UMURSAMADAN OYUNA DEVAM ETTİLER

Hatay’ın Dörtyol içesinde İyi Parti Belediye Başkan adayı Cihan Tufan, seçim çalışmaları esnasında bir kahvehanede konuşma gerçekleştirdi. Belediye Başkan adayı Tufan’ın bu anlarıysa ekip arkadaşları tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde; vatandaşların başkan adayının konuşmasına aldırış etmeden oyun oynamaya devam ettikleri görüldü. Vatandaşların kendisine odaklanmamasına rağmen kendisini anlatmaktan vazgeçmeyen adayın bu anları sosyal medyada ilgi gördü.

Belediye başkan adayı konuşurken, istiflerini bozmadan oyuna devam ettiler - 1. Resim

"DİNLESELER DE DİNLEMESELER DE ONLARLAYIM"

İyi Parti Dörtyol Belediye Başkan adayı Cihan Tufan, “Hatay’da Dörtyol’da bu seçimlerde İyi Parti’nin Belediye Başkan adayıyım. Dörtyol’da yaptığım siyasi mücadelenin ötesinde hizmet mücadelesidir. Ben memleketimdeki durumu kabul etmediğim için itiraz ettiğim için bir haysiyet mücadelesi ve hizmet etme mücadelesi yoluna çıkmış durumdayım. Yapmış olduğum çalışmalarda önüme çıkan bütün engelleri doğruyu ve hakkı söylemek her şeyin üstündedir anlayışıyla aşıyorum.

Siz insanlara her zaman doğruyu ve hakkı anlatırsanız eninde ya da sonunda insanlar sizi anlayacaktır. Ben memleketime hizmet etmeye geldim. Hemşehrilerimi çok seviyorum. Onlar beni dinlese de dinlemese de, oy verse de vermese de ben onlarla birlikte olacağım. Ömrümün sonuna kadar da Dörtyol’a hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğim” dedi.

Belediye başkan adayı konuşurken, istiflerini bozmadan oyuna devam ettiler - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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