DEM Partili İpekyolu Belediyesi’nde borçlar nedeniyle başlatılan icra işlemleri kapsamında, Başkan Canan Uzunay’ın resmi makam aracına haciz uygulandı ve araç trafikteyken çekiciyle götürüldü.

Van İpekyolu Belediyesi’nde borçlar nedeniyle başlatılan icra süreci dikkat çeken bir gelişmeye sahne oldu. DEM Partili Belediye Başkanı Canan Uzunay’ın kullandığı resmi makam aracına, belediyenin uzun süredir ödenmeyen borçları gerekçe gösterilerek haciz uygulandı.

TRAFİKTE SEYREDERKEN...

Edinilen bilgiye göre, Başkan Uzunay makam aracıyla trafikte seyrederken polis ekipleri tarafından durduruldu. Araç, kesinleşmiş haciz kararı olduğu belirtilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Belediyenin yaklaşık iki yıl önce devralınmasına rağmen bazı borç kalemlerinde ödeme yapılmadığı veya yapılandırma sürecinin tamamlanmadığı, bu durumun haciz işlemlerinin başlatılmasına yol açtığı kaydedildi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İpekyolu Belediyesi kaynakları, işlemlerin icra kanunları çerçevesinde yürütüldüğünü, Başkan Uzunay’ın makam aracına uygulanan haczin borçların tahsili amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Belediye yetkilileri, borçların yapılandırılması ve ödenmesi sürecinin sürdüğünü ifade etti.

