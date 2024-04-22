Belediyenin borcu için makam aracını satışa çıkardı

Gelibolu Belediye Başkanı AK Partili Ali Kamil Soyuak, CHP’li selefinden kalan 250 milyon liralık borcu ödemek için makam aracını satışa çıkardı.

31 Mart yerel seçimlerinden Gelibolu Belediye Başkanı seçilen AK Partili Ali Kamil Soyuak, CHP’li selefinden kalan 250 milyon liralık borcu ödemek için makam aracını 3 milyon 300 bin TL’den satışa çıkardı. Soyuak’ın ikinci el satış sitesinde “Hastasına doktordan temiz makam aracı” başlığıyla koyduğu araç ilanındaki açıklamalar dikkat çekti.

İlanda şu ifadeler yer aldı:

"Ön takım bakım istiyor, çünkü Gelibolu’nun yolları bozuk. Eski başkan halktan uzaktı, muhtemelen kilometresi uzun yolda yapıldı. Camlar filmli, eski başkan vatandaşla göz göze gelmeyi sevmezdi. Nakit ihtiyacından acil satılık, belediyenin çok borcu var. Yedek anahtarını bulamadık, eski başkana sormak lazım. Takas yalnızca halka hizmet edecek Mobil İkram Araçları ile yapılır."

İlan birkaç saat sonra yayından kaldırıldı.