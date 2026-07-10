Antalya'daki cenazeden memleketleri Amasya'ya dönen ailenin aracı, traktörle çarpıştı. Şarampole yuvarlanan araçta aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Antalya’da kaybettikleri bir yakınlarını son yolculuğuna uğurlayan Bilir ailesi, Amasya'daki evlerine ulaşmaya sadece 25 kilometre kala feci bir trafik kazasıyla sarsıldı.



Gece boyu süren talihsiz yolculuk, Amasya girişinde anne ve iki oğlunun hayattan kopmasıyla son buldu.

TRAKTÖRLE ÇARPIŞTILAR

Mehmet Bilir’in direksiyonunda olduğu 05 AER 839 plakalı hafif ticari araç, Amasya merkez Gökhöyük kavşağı yakınlarına geldiğinde, önünde seyreden Osman Şahin idaresindeki 05 ACM 679 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki şarampole savruldu. Toplam 6 kişinin bulunduğu araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi vefat ederken, 3 kişi de yaralandı.

Bir acıdan diğerine... Amasyada aynı aileden üç can gitti

AYNI AİLEDEN 3 CAN GİTTİ

Metal yığınına dönen araç sürücü Mehmet Bilir çarpışma anında olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan ağabeyi Yavuz Bilir ve annesi Fatma Bilir ise ambulanslarla hastaneye yetiştirilmeye çalışılsa da, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bir yakınlarının cenazesinden dönen anne ve iki oğlu, aynı kazada yan yana can verdi.

Bir acıdan diğerine... Amasyada aynı aileden üç can gitti

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Müzeyyen Bilir ve Selma Bilir ile traktör sürücüsü Osman Şahin, hastanede tedavi altına alındı. Yetkililer, kazanın oluş şekline ve ihmallere dair geniş çaplı bir soruşturma başlattı.



Bir acıdan diğerine... Amasyada aynı aileden üç can gitti

"BU YOL DAHA KAÇ CAN ALACAK?"

Facianın ardından olay yerine gelen ve derin üzüntü yaşayan çevre sakinlerinden Yılmaz Kara, kazanın yaşandığı bölgedeki gizli tehlikeye dikkat çekti.



Uzun süredir devam eden yol yapım çalışmalarının sürücüler için adeta bir tuzağa dönüştüğünü belirten Kara, "Bu bölgede çalışmalar yüzünden sürekli kazalar yaşanıyor. Bir ailenin ocağı söndü, yetkililerin buradaki tehlikeyi görmesi için daha kaç can gitmesi gerekiyor?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.



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