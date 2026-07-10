Bir acıdan diğerine... Cenaze dönüşü aynı aileden üç can gitti
Antalya'daki cenazeden memleketleri Amasya'ya dönen ailenin aracı, traktörle çarpıştı. Şarampole yuvarlanan araçta aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
- Kazada aynı aileden anne ve iki oğlu ile araç sürücüsü Mehmet Bilir olmak üzere toplam 4 kişi vefat etti.
- Kazada Müzeyyen Bilir, Selma Bilir ve traktör sürücüsü Osman Şahin yaralandı.
- Kaza, Amasya merkez Gökhöyük kavşağı yakınlarında meydana geldi.
- Kazaya neden olan araçların çarpışmasının ardından hafif ticari araç yol kenarındaki şarampole savruldu.
- Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
- Çevre sakinleri, yol yapım çalışmaları nedeniyle bölgede gizli tehlike ve sürekli kazalar yaşandığına dikkat çekti.
Antalya’da kaybettikleri bir yakınlarını son yolculuğuna uğurlayan Bilir ailesi, Amasya'daki evlerine ulaşmaya sadece 25 kilometre kala feci bir trafik kazasıyla sarsıldı.
Gece boyu süren talihsiz yolculuk, Amasya girişinde anne ve iki oğlunun hayattan kopmasıyla son buldu.
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TRAKTÖRLE ÇARPIŞTILAR
Mehmet Bilir’in direksiyonunda olduğu 05 AER 839 plakalı hafif ticari araç, Amasya merkez Gökhöyük kavşağı yakınlarına geldiğinde, önünde seyreden Osman Şahin idaresindeki 05 ACM 679 plakalı traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki şarampole savruldu. Toplam 6 kişinin bulunduğu araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi vefat ederken, 3 kişi de yaralandı.
AYNI AİLEDEN 3 CAN GİTTİ
Metal yığınına dönen araç sürücü Mehmet Bilir çarpışma anında olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan ağabeyi Yavuz Bilir ve annesi Fatma Bilir ise ambulanslarla hastaneye yetiştirilmeye çalışılsa da, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bir yakınlarının cenazesinden dönen anne ve iki oğlu, aynı kazada yan yana can verdi.
3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan Müzeyyen Bilir ve Selma Bilir ile traktör sürücüsü Osman Şahin, hastanede tedavi altına alındı. Yetkililer, kazanın oluş şekline ve ihmallere dair geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
"BU YOL DAHA KAÇ CAN ALACAK?"
Facianın ardından olay yerine gelen ve derin üzüntü yaşayan çevre sakinlerinden Yılmaz Kara, kazanın yaşandığı bölgedeki gizli tehlikeye dikkat çekti.
Uzun süredir devam eden yol yapım çalışmalarının sürücüler için adeta bir tuzağa dönüştüğünü belirten Kara, "Bu bölgede çalışmalar yüzünden sürekli kazalar yaşanıyor. Bir ailenin ocağı söndü, yetkililerin buradaki tehlikeyi görmesi için daha kaç can gitmesi gerekiyor?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.