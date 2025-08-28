Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir anda gaza bastı! Kontrolsüz sürücü, komşusunu böyle ezdi

Bir anda gaza bastı! Kontrolsüz sürücü, komşusunu böyle ezdi

Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de bir sürücü, sitenin otomatik kapısının açılmasını beklerken bir anda gaza bastı. Sürücü o sırada kapının önünde bulunan komşusunu ezerken, yaşananlar kameralara yansıdı. Yaralı şahsın bacağında 4 kırık olduğu belirtildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Soli Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir sitenin girişine otomobiliyle gelen kadın sürücü H.K., kapının açılması için beklemeye başladı.

GAZA YÜKLENİP KOMŞUSUNU EZDİ

Kapı açılmaya başladığı anda gaza yüklenen sürücü, aracıyla hem kapıyı hem de içeri yaya giren komşusu Eşref Asil'e çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede, bacağında 4 kırık olduğu öğrenilen Asil'in bugün ameliyata gireceği öğrenildi.

Bir anda gaza bastı! Kontrolsüz sürücü, komşusunu böyle ezdi - 1. Resim

AYAĞINDA KIRIKLAR OLUŞTU

Yaşanan olayı anlatan site yöneticisi Mehmet Murat, "Site sakinimiz hanımefendi içeri girerken, dalgınlıkla fren yerine gaza basıyor. Gaza bastığı için de o an şoka giriyor, kapıya çarpıyor. Kapının önünde birbirleriyle konuşan komşumuzun birine de çarpıyor, bir tane komşumuz da son anda kendini kenara çekmesiyle kurtuluyor. Bir facianın önüne geçildi. Yaralı şu anda hastanede ayağında kırık var. Herhangi bir hayati tehlikesi olmaması bizim için sevindirici" dedi.

Bir anda gaza bastı! Kontrolsüz sürücü, komşusunu böyle ezdi - 2. Resim

Komşular arasında herhangi bir husumet veya başka bir durum söz konusu olmadığına değinen Murat, "Anlayışlılar, biz gerekenleri kendileriyle konuştuk. Birbirlerine yardımcı oluyorlar. Herhangi bir husumetli bir mevzu değil. Tamamen kaza" diye konuştu.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

