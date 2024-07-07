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Bir haftada 444 bin 910 sürücüye ceza yağdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ali Yerlikaya, Trafik Kuralları, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 27 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 408 bin 77 aracın denetlendiğini duyurdu. Yerlikaya, çakar mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 215 sürücüye ise işlem yapıldığını açıkladı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 27 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 408 bin 77 araç denetlendi.

Yapılan denetimlerde, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 215 sürücüye işlem yapıldı.

441 BİN 910 SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

Hız ihlalinde bulunan 115 bin 662, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 738, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 609, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 287 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 441 bin 910 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda sürücüleri trafik kurallarına uymaları konuşunda "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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