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Bir kentte korkutan gelişme! Bölgeye girişler 15 Kasım’a kadar yasak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir kentte korkutan gelişme! Bölgeye girişler 15 Kasım’a kadar yasak
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Isparta'da yaz aylarında artan yangın riskine karşı önlem alındı. 1 Haziran-15 Kasım tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Yetkililer, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı 1 Haziran - 15 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yasağın orman yangınlarını önlemeye yönelik bir tedbir olduğu belirtildi. Açıklamada, "Isparta Valiliğince 01 Haziran - 15 Kasım 2025 tarihleri arasında ormana girişler yasaklandı" denildi.

Yetkililer, vatandaşlardan yasaklara uymalarını ve herhangi bir duman ya da ateş vakasında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulunmalarını istedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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