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Bir kişinin öldüğü otomobil kanala böyle düşmüş! O anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 1 kişinin öldüğü kazada otomobilin su kanalına düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

3 gün önce gece saatlerinde ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Halk Eğitim sokağın yanındaki tali yolda Ahmet Bağırsakçı idaresindeki otomobil, tali yoldan ana yola doğru çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su dolu kanala düştü.

SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Aracın kanala düştüğünü gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir kişinin öldüğü otomobil kanala böyle düşmüş! O anlar kamerada - 1. Resim

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anının ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde aracın gelmesi ve ana yola yakın noktadaki boşluktan su dolu kanala düşme anları yer aldı.

Bir kişinin öldüğü otomobil kanala böyle düşmüş! O anlar kamerada - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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