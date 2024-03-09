Bir şehir, iki farklı mevsim! Araları sadece 125 kilometre

Baharın ilk günlerinde Tunceli'de iki farklı mevsim birden yaşanıyor. Ovacık ve Pülümür’de kara kış etkisini sürdürürken, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde ise bahar mevsimi yaşanıyor.

Kış sona erdi, bahar ayları sağanak ve kar ile geldi. Yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Tunceli'de ise adeta iki farklı mevsim bir arada yaşanıyor. Aralarında sadece 125 kilometre olan iki ilçenin birinde kış etkisini sürdürürken, diğerinde ise adeta bahar yaşanıyor.

Yüksek kesimli Pülümür ve Ovacık ilçelerinde kar yağışı görülürken, Çemişgezek ilçesinde ise bahardan esintiler yaşanıyor. Kış aylarının çetin geçtiği kentte aynı anda iki mevsimi yaşayan vatandaşlar ise bu duruma alışmaya başladı.

"İLÇEMİZ BEYAZA BÜRÜNDÜ"

Pülümür ilçesinde yaşayan Nazım Tanık isimli vatandaş, bu yıl kar yağışının geçtiğimiz yıllara göre daha az olduğunu söyledi. Tanık, ''İlkbaharın gelmesine az bir süre kala ilçemiz beyaz büründü. Mazgirt, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde badem ağaçlarının çiçek açtığını gördük" dedi.

Tarık Dursun isimli vatandaş da, ''İlçemizde geçmiş yıllarda ocak ve şubat aylarında metrelerce kar yağarken ne yazık ki son yıllarda kar yağışı azaldı. Dönem dönem belli aralıklarla kar yağıp kalktı. Mart ayındayız, ilçemize kar yağdı. Oysa şu an Çemişgezek'te badem ağaçları çiçek açarken biz burada karla yüz yüzeyiz. Kar yağışının az olması yer altı kaynak suları, yer üstü sularının azalmasına neden oluyor bu da doğamız için kötü bir durum" diye konuştu.

"BURADA ÇİÇEKLER AÇARKEN ORADA KAR YAĞIYOR"

Aynı anda iki mevsim yaşamanın ayrıcalığını yaşadıklarını aktaran 11 yaşındaki Zeynep Eslem Çelebi, "Tunceli'nin bazı ilçelerinde kar yağıyor. Çemişgezek ilçemizde ise çiçekler açıyor. Bu bizim kentimizin doğal güzellikleri bakımından ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Mesela kentin bazı yerlerinde kar, bazı yerlerde ise çiçekler açıyor. Bu gerçekten çok güzel bir görüntü" şeklinde konuştu.

Bahar tadında günler yaşadıklarını söyleyen Bayram Ekici, "Güzel Tuncelimizin diğer ilçelerinde yoğun kar yağışı olsa da, Çemişgezek ilçemizde insanlar piknik havası yaşıyorlar. İnsanlarımız pikniğe gidiyor. Badem ağaçlarımız çiçek açtı. Yani Tunceli'de 2 mevsimi birlikte yaşıyoruz. Tunceli gerçekten doğal anlamda güzel bir kentimiz. Tunceli'mizi çok seviyoruz" dedi.